Técnica de diagnóstico ultraprecoce de gestação auxilia produtores na inseminação do gado

Pecuaristas do agreste pernambucano têm utilizado o diagnóstico ultraprecoce de gestação com a técnica do Doppler, que permite inseminações mais rápidas e eficazes.



Com um implante de progesterona, o gado de corte é verificado entre 12 a 14 dias após a inseminação artificial, enquanto o gado de leite é monitorado entre 17 a 19 dias, devido à maior mortalidade embrionária em vacas desse tipo.



Com um acompanhamento mais preciso e rápido, a técnica diminui diagnósticos falsos positivos, possibilitando que vacas sejam inseminadas novamente duas vezes em menos de 30 dias, o que poderia levar 45 dias no método mais comum utilizado atualmente. Mesmo com vacas que seguiam o protocolo anterior não há risco à gestação, uma vez que, com a vaca prenhe , o interferon produzido no útero protege o embrião.