Pombos-correio: de mensageiros de guerra a atletas competitivos

Conheça a história dos pombos-correio, que já foram cruciais nas guerras e hoje competem em torneios

Pombos-correio, conhecidos por sua habilidade de orientação precisa, já desempenharam papéis essenciais em guerras e agora brilham em competições. Durante a Primeira Guerra Mundial, Cher Ami se destacou ao entregar uma mensagem crucial que salvou 200 soldados, mesmo ferido. Hoje, essas aves são treinadas para participar de torneios que avaliam velocidade e precisão no retorno aos seus pombais.

Esses pombos são uma variedade domesticada do pombo-comum, reconhecidos por sua estrutura robusta e capacidade única de navegação. Em Minas Gerais, a Copa Minas Gerais se destaca como a principal competição, onde as aves partem de locais distantes e devem retornar rapidamente ao ponto de origem. O tempo exato do retorno é registrado por sistemas eletrônicos que calculam a velocidade média das aves.

As provas são organizadas meticulosamente, com os pombos transportados até o local de soltura em caminhões. Cada ave possui uma anilha de identificação que ajuda a medir seu desempenho. O pombo mais veloz é declarado vencedor, destacando-se pela eficiência em retornar para casa.

