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Exportação de animais vivos aumenta 157% em outubro

Preços da arroba e da carne de boi se mantêm em alta em novembro

Record News Rural|Do R7

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Os preços do arroba da carne de boi seguem em alta em novembro. Entre os fatores, o aumento das exportações de animais vivos e a baixa oferta dos animais para abate interno explicam a alta.

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