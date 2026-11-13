Exportação de animais vivos aumenta 157% em outubro

Os preços do arroba da carne de boi seguem em alta em novembro. Entre os fatores, o aumento das exportações de animais vivos e a baixa oferta dos animais para abate interno explicam a alta.



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