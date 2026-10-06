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Cavalos quarto de milha ganham cuidados especiais no calor

Animais recebem banho no período mais quente, ventilador na baia e suspensão das atividades

Record News Rural|Do R7

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Com temperaturas chegando a 40 graus em regiões de São Paulo, centros de hipismo adotam medidas especiais para o bem-estar dos cavalos.

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