COP31 na Turquia: líderes cobram ações para enfrentar mudanças climáticas

Durante a cúpula da COP 31 na Turquia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou que a falta de consenso entre os países não deve impedir o progresso nas negociações sobre mudanças climáticas.



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