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COP31 na Turquia: líderes cobram ações para enfrentar mudanças climáticas

Conferência reúne representantes de quase 200 países na Turquia até 20 de novembro

Record News Rural|Do R7

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Durante a cúpula da COP 31 na Turquia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou que a falta de consenso entre os países não deve impedir o progresso nas negociações sobre mudanças climáticas.

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