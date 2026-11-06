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El Niño registra mais um marco histórico de aquecimento

Contrastes de chuva e seca podem afetar a produção agropecuária brasileira

Record News Rural|Do R7

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O fenômeno El Niño está registrando níveis históricos de aquecimento na superfície do mar próximo à América do Sul.

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