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Entenda as demandas do agronegócio para o próximo governo

Setor, que é fundamental para a economia, enfrenta desafios dentro e fora das porteiras

Record News Rural|Do R7

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O agronegócio brasileiro enfrenta desafios significativos no cenário pós-eleitoral.

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