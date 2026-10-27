Entenda as demandas do agronegócio para o próximo governo
Setor, que é fundamental para a economia, enfrenta desafios dentro e fora das porteiras
O agronegócio brasileiro enfrenta desafios significativos no cenário pós-eleitoral.
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