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Entenda demandas do agro brasileiro para os próximos anos

Gargalos vão de financiamento à infraestrutura, dependência de insumos, mercados e comunicação

Record News Rural|Do R7

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De financiamento rural à infraestrutura, dependência externa de insumos, abertura de novos mercados e comunicação: esses são os principais gargalos do agronegócio brasileiro.

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