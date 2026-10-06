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Entenda os desafios e as perspectivas para a cafeicultura mundial

Temas estratégicos foram tratados na sessão da Organização Internacional do Café

Record News Rural|Do R7

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O Brasil é o maior produtor e exportador de café do mundo, e a Organização Internacional do Café fez um encontro em Genebra, na Suíça, para analisar os principais desafios e o que o setor deve esperar pela frente.

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