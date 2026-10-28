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Oferta restrita favorece valorização da banana prata

Qualidade das frutas tem sido prejudicada pela elevada radiação solar

Record News Rural|Do R7

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Os preços da banana prata registraram aumento em Bom Jesus da Lapa, na Bahia.

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