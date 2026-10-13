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Parceria entre Brasil e China foca em IA para agricultura

Acordo prevê pesquisas e desenvolvimento de tecnlogias para pequenos produtores

Record News Rural|Do R7

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A Embrapa e instituições chinesas assinaram um acordo para desenvolver inteligência artificial aplicada à agricultura familiar.

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