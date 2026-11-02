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Plantação de coqueiros muda a paisagem em Mato Grosso

Em cinco hectares da cultura, família produz 12 mil cocos por mês; produção tem destino certo

Record News Rural|Do R7

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Em uma região onde predomina a cultura de grãos, surge um oásis de coqueiros no meio da paisagem. Veja!

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