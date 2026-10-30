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Plantio de soja está perto do fim em Mato Grosso

Último levantamento do Imea registrou semeadura de 75,81% da área estimada

Record News Rural|Do R7

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O plantio da soja está avançando em Mato Grosso. Até o fim da semana passada, o Imea (Instituto Mato-Grossoense de Economia Agropecuária) registrou quase 80% da área plantada.

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