Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Brasil deve produzir 66,2 milhões de sacas de café em 2026

Alta é resultado de bienalidade positiva, condições climáticas favoráveis e boas práticas de manejo

Record News Rural|Do R7

  • Google News

O Brasil deve colher mais de 66,2 milhões de sacas de café este ano. O número é 17,1% maior que o da safra passada, segundo dados divulgados, nesta quinta-feira (5), pela Conab (Companhia Nacional de Abastecimento).

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Café
  • Clima
  • agronegocio
  • record-news-rural

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.