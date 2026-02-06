Brasil deve produzir 66,2 milhões de sacas de café em 2026

O Brasil deve colher mais de 66,2 milhões de sacas de café este ano. O número é 17,1% maior que o da safra passada, segundo dados divulgados, nesta quinta-feira (5), pela Conab (Companhia Nacional de Abastecimento).



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!