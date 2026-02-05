Logo R7.com
Preço do café cai com cenário produtivo positivo

Boas condições climáticas apontam para melhora da produtividade

Record News Rural|Do R7

No campo, a safra 2026-2027 de Arábica deve apresentar produção superior à da temporada anterior.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

