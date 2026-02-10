Logo R7.com
Produtores apostam em manejo intensivo para o gado de corte

Sistema de alimentação integrada com ração e pasto acelera o ganho de peso do animal

Record News Rural|Do R7

Um novo sistema de criação de gado baseado em manejo alimentar intensivo tem trazido resultados positivos para um pecuarista em Timon, no Maranhão.

