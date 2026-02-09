Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Hidroponia: sistema ganha espaço e se consolida no campo

Hortaliças têm boa aceitação entre consumidores; melhor produtividade compensa o investimento

Record News Rural|Do R7

  • Google News

A hidroponia tem ganhado cada vez mais espaço entre os produtores de hortaliças. O sistema comporta uma área de cultivo menor e ajuda a produzir verduras em qualquer época do ano, independente do clima, além dos agricultores afirmarem que o custo-benefício vale muito a pena.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • record-news-rural
  • agricultura
  • agronegocio
  • goias

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.