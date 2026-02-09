Hidroponia: sistema ganha espaço e se consolida no campo
Hortaliças têm boa aceitação entre consumidores; melhor produtividade compensa o investimento
A hidroponia tem ganhado cada vez mais espaço entre os produtores de hortaliças. O sistema comporta uma área de cultivo menor e ajuda a produzir verduras em qualquer época do ano, independente do clima, além dos agricultores afirmarem que o custo-benefício vale muito a pena.
