Hidroponia: sistema ganha espaço e se consolida no campo

A hidroponia tem ganhado cada vez mais espaço entre os produtores de hortaliças. O sistema comporta uma área de cultivo menor e ajuda a produzir verduras em qualquer época do ano, independente do clima, além dos agricultores afirmarem que o custo-benefício vale muito a pena.



