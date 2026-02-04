Logo R7.com
Condições climáticas interferem na safra da batata

Valor do tubérculo registou alta nas regiões produtoras do Sudeste brasileiro

Record News Rural

Os preços da batata especial tipo agata tiveram um aumento significativo no atacado devido à redução na oferta causada pelas chuvas nas regiões produtoras.

