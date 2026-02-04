Logo R7.com
Piauí se prepara para ser o terceiro maior produtor de algodão do país

Produtores investem forte na irrigação da cultura; clima favorece a qualidade da fibra

Record News Rural

O Piauí se prepara para ser o terceiro maior produtor de algodão do país, com destaque para a região de Baixa Grande do Ribeiro com o maior montante do estado. O clima, com pouca chuva e alta incidência de sol, ajuda na qualidade da fibra.

