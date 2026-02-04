Piauí se prepara para ser o terceiro maior produtor de algodão do país
Produtores investem forte na irrigação da cultura; clima favorece a qualidade da fibra
O Piauí se prepara para ser o terceiro maior produtor de algodão do país, com destaque para a região de Baixa Grande do Ribeiro com o maior montante do estado. O clima, com pouca chuva e alta incidência de sol, ajuda na qualidade da fibra.
Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!
Últimas
Produtor planta variadas culturas em espaço reduzido
Dedicação e trabalho ajudam agricultor a transformar chácara em um mosaico de alimentos
Brasil registra recorde na importação de fertilizantes
Mercado de fretes também tem impacto com aumento dos embarques internacionais
Condições climáticas interferem na safra da batata
Valor do tubérculo registou alta nas regiões produtoras do Sudeste brasileiro
Baixa rentabilidade desestimula produtores da mandioca
Chuvas irregulares dificultam a colheita, mantendo firme as cotações da mandioca
Exportadores de café têm prejuízo logístico em 2025
Cecafé aponta que, na média, 602 mil sacas deixaram de ser embarcadas por mês
Exportação brasileira ganha novos destinos na Ásia
Malásia e Mianmar vão comprar insumos para nutrição animal, além de castanhas e mudas de café
Ovos registram menores cotações para janeiro desde 2020
Médias do mês ficaram até 27% abaixo do mesmo período de 2025
Moradores de zona rural no Maranhão reforçam renda com venda de pequi
Moradores aproveitam a safra para vender o fruto na rodovia e aumentar a renda familiar
Brasil deve ter produção recorde de azeite em 2026
Expectativa do setor é ultrapassar os 640 mil litros produzidos em 2023
Espécie de ave tem despertado o interesse de produtores rurais
Raça foi tombada como patrimônio histórico, genético, cultural e socioeconômico do Piauí
Competição reúne técnica, harmonia e parceria entre homem e animal
Provas reproduzem na pista movimentos que cavalo e cavaleiro fazem na lida diária das fazendas
Tecnologia diferencia cafés por região e detecta adulterações
Espectroscopia no infravermelho próximo está em fase de validação para o setor cafeeiro
Cepea aponta que soja tem cotações pressionadas
Competitividade da oleaginosa brasileira foi reduzida no mercado internacional
Lei Orçamentária Anual prevê R$ 1,017 bilhão para o seguro rural
Apesar de valor pré-definido, veto da LDO 2026 possibilita bloqueio ou contingenciamento de valores