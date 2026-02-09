Preços do leite acumulam queda de 25,8% em 2025

O preço do leite pago ao produtor caiu em 2025. A desvalorização real acumulada no período foi de 25,8%. E, nesse cenário, 2026 começou com patamares bem abaixo dos registrados em anos anteriores.



