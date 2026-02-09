Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Preços do leite acumulam queda de 25,8% em 2025

Cenário é de cautela para o setor nacional de pecuária leiteira neste ano

Record News Rural|Do R7

  • Google News

O preço do leite pago ao produtor caiu em 2025. A desvalorização real acumulada no período foi de 25,8%. E, nesse cenário, 2026 começou com patamares bem abaixo dos registrados em anos anteriores.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • record-news-rural
  • agronegocio
  • economia

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.