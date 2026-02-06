Logo R7.com
Entenda por que os preços do suíno vivo caíram no começo do ano

Desvalorização é resultado do desequilíbrio entre disponibilidade do animal e baixa procura pela proteína

Record News Rural|Do R7

O preço do suíno vivo apresentou uma significativa queda em janeiro devido à baixa demanda, segundo dados divulgados pelo Cepea.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

