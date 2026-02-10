Logo R7.com
Exportações da agropecuária crescem 2,1% em janeiro

Vendas para a China tiveram alta, mas fecharam em queda para os Estados Unidos

Record News Rural|Do R7

As exportações da agropecuária brasileira cresceram 2,1% e alcançam US$ 3,87 bilhões (cerca de R$ 20,2 bilhões, em conversão direta) em janeiro. As informações da balança comercial mostram que o produto de maior destaque continua sendo a soja, com aumento no embarque do grão de 75%.

