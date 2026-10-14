Logo R7.com
RecordPlus
Record News

Vacinação contra a brucelose é obrigatória em Mato Grosso do Sul

Iagro faz estudo epidemiológico para saber a prevalência da doença no estado

Record News Rural|Do R7

  • Google News

A vacinação contra a brucelose ainda é obrigatória em fêmeas bovinas e bubalinas de três a oito meses em Mato Grosso do Sul.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Mato Grosso do Sul
  • Vacinação
  • carne-bovina

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.