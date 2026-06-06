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Quatro filhotes de tigre ameaçado de extinção chamam a atenção na Indonésia

Animais viraram símbolo do programa de conservação da espécie no país

News das 10|Do R7

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Filhotes de tigre-de-sumatra estão chamando a atenção em um zoológico da Indonésia.

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