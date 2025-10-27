Logo R7.com
Assista aos destaques do 'Soltando os Bichos' deste domingo (26)

Romeu dá um passeio bem seguro em um carrinho de bebê, enquanto os cães Belinha e Leão vivem grandes aventuras

Soltando os Bichos|Do R7

Mesmo passeando em um carrinho de bebê, o gato Romeu manteve a postura e ficou bem de boas durante o passeio. O passeio do gatinho, além da cadela Belinha caçando no telhado de casa e Leão se divertindo com um caranguejo são alguns dos destaques do Soltando os Bichos deste domingo (26).

