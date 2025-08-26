Diversão garantida! Cão se diverte estourando bexigas após festa de aniversário

Diferente dos convidados, Billy só encontra alegria quando a festa termina. Isso porque a diversão do cachorro é destruir todas as bexigas usadas na decoração. O pet corre pela casa atrás dos balões e, para aumentar o desafio, ainda tenta estourar um deles enquanto pula no ar.



