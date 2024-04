Câmeras de segurança flagram mulher fazendo ioga antes de furtar padaria Suspeita invadiu o local de madrugada e roubou o sapato do padeiro, um computador e produtos de limpeza

Uma mulher foi flagrada por câmeras de segurança fazendo uma rápida sessão de ioga antes de furtar uma padaria na Austrália. O local foi invadido no meio da madrugada, segundos depois da suspeita, de 44 anos, terminar os exercícios. A criminosa roubou o sapato do padeiro, um computador e produtos de limpeza. As autoridades lacais ainda não conseguiram identificar a mulher.