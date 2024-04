Cientistas da Flórida querem desmistificar perigo dos tubarões Ano passado a Flórida foi o local no mundo com mais ataques do animal, com 16 episódios

Cientistas tentam desmistificar o perigo do tubarão, o relatório publicado recentemente pela universidade da Flórida alerta para a queda drástica da população de tubarões nos últimos anos e o mais importante é concentrar esforços para a conservação da espécie. A Flórida foi o local do mundo com mais ataques de tubarão no ano passado. Foram registrados no estado americano 16 dos 69 ataques do animal, o equivalente a 23% do número total, de acordo com um relatório publicado.