Detento que estava de ‘saidinha’ é recapturado em aeroporto no interior de SP A tornozeleira eletrônica foi encontrada com a ficha criminal do preso

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um detento que tentou se aproveitar da ‘saidinha’ dos presos para fugir foi encontrado pela polícia em um aeroporto, em Ribeirão Preto. O detido estava preso por furto em um presídio de Marília. Ele tirou e jogou a tornozeleira eletrônica no aeroporto, junto com o carregador e a sua ficha criminal. A ronda do aeroporto encontrou a sacola com todos os itens e acionou a polícia.