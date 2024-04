Dirigíveis sustentáveis são a nova aposta de uma empresa inglesa

Alto contraste

Uma empresa inglesa voltou a investir em um tipo de veículo que fez muito sucesso no século passado. Os Airlander 10 são dirigíveis ecológicos de 91 metros de comprimento, que prometem emitir 75% menos dióxido de carbono, se comparado com as versões antigas do mesmo tamanho. Os primeiros voos comerciais estão programados para 2028 e suas janelas poderão ser abertas, já que não há pressão.