Energia ainda não voltou para 30% dos afetados em apagão nesta segunda em São Paulo

Após apagão nesta segunda-feira (18), em São Paulo, 30% dos afetados ainda estão sem luz. A Enel, empresa responsável pelo fornecimento de energia na cidade, pede que essas pessoas registrem a ocorrência no site da companhia para que a fiscalização seja acionada. Com os transtornos, estabelecimentos comerciais fecharam e ficaram no prejuízo.