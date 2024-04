Esbarrão de comissário no assento do piloto teria provocado queda repentina em voo Caso aconteceu nesta segunda (11) com aeronave da Latam e deixou 50 passageiros feridos

Segundo informações dadas com exclusividade pelo jornal americano "The Wall Street Journal", que teve acesso aos documentos da investigação, sobre a queda repentina de uma aeronave, durante o trajeto Austrália para o Chile, na última segunda-feira (11).

O comissário de bordo esbarrou em um botão do assento do piloto enquanto servia a refeição na cabine, o piloto foi empurrado para a frente e acabou acionando os controles que lançaram o nariz do avião para baixo. A aeronave fez um pouso de emergência na Nova Zelândia e 50 pessoas ficaram feridas no incidente.