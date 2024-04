Mauricio de Sousa presta homenagem a Ziraldo: 'Perdi mais que um amigo. Perdi um irmão' Criador do quadrinho ' Menino Maluquinho' faleceu em sua casa, no Rio de Janeiro, neste sábado (6), aos 91 anos

O desenhista Mauricio de Sousa prestou uma homenagem ao colega Ziraldo, criador do quadrinho Menino Maluquinho, que faleceu neste sábado (6), em sua casa no Rio de Janeiro, aos 91 anos. Em uma rede social, o criador da Turma da Mônica escreveu: “Perdi mais que um grande amigo. Perdi um irmão. Mas ele estará sempre em meu coração. E nos corações de milhões de brasileiros maluquinhos de todas as idades, que seguirão apaixonados por sua obra. Viva Ziraldo!”.