Mercado imobiliário registra recorde com aumento de 32% nas vendas de novos imóveis em 2023

O mercado imobiliário brasileiro registrou um recorde nas vendas de imóveis novos entre janeiro e dezembro de 2023. No total, houve um aumento de 32,6%, em comparação ao mesmo período do ano anterior. O número marca o maior volume de vendas desde o início da série histórica, há dez anos, segundo informações da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias. Segundo o especialista no mercado imobiliário Caio Maroni, o aumento aconteceu devido às mudanças nas taxas de jurosdos financiamento e à queda da Selic.