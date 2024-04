'Ontem foi um dia histórico', afirma especialista sobre cessar-fogo aprovado em Gaza

Alto contraste

Segundo a professora de relações internacionais da ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing), a proposta protocolada pelos Estados Unidos sobre um possível cessar-fogo na faixa de Gaza, nesta sexta-feira (22), utilizava o termo "sugerir" um cessar-fogo invés de uma decisão mais incisiva.

Em resolução histórica aprovada pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, poucos pontos foram alterados, a questão do emprego de palavras foi uma delas, dessa vez "exigia" um cessar-fogo durante o período do ramadã, que acaba no dia 9 de abril, com a possibilidade de uma trégua duradoura.

Carol afirma que decisão na escolha de palavras é de extrema importância para o direito internacional e a aplicações de ações caso algum dos lados não respeite o acordo.