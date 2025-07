Apesar de descartadas, cascas de alimentos são nutritivas e auxiliam na absorção de vitaminas

Após o marido de Ângela Maria Batista sofrer um AVC hemorrágico, a família mudou a visão sobre uma parte dos alimentos cheia de nutrientes, mas muito esquecida por grande parte da população: as cascas . Com a orientação de que o marido passasse consumir os alimentos integralmente, Ângela tornou a novidade parte da rotina da família.



O médico-nutrólogo Francisco Saracuza explica que o consumo das cascas é importante e indica quais têm mais nutrientes . Segundo o ele, as de cor verde são menos nutritivas, já as amarelas, vermelhas e roxas são cheias de fitoquímicos — responsáveis por fazer as interações das células com as vitaminas . Para aproveitar bem as cascas, a higiene tem que ser muito bem feita. A recomendação é lavá-las em água corrente usando uma buchinha de forma leve e, depois, deixá-las dez minutos de molho numa solução com dois litros de água e duas colheres de vinagre ou duas colheres de cloreto de magnésio. Essa solução ajuda a retirar os resíduos de agrotóxicos da casca.