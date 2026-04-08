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Salas sensoriais se tornam obrigatórias em shoppings de SP

Projeto de lei no Senado prevê espaço reservado a autistas em estádios de futebol

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Novas medidas prometem avanços na qualidade de vida das pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista).

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