Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Jornal da Record News

Governo oficializa Estatuto dos Direitos do Paciente

Unidades públicas e privadas serão obrigadas a cumprir normas

Jornal da Record News|Do R7

  • Google News

O governo brasileiro oficializou um estatuto que cria uma série de garantias para pacientes.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Brasil
  • Saúde
  • brasilia
  • jornal-da-record-news

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.