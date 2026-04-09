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68% dos pacientes de câncer desconhecem próprios direitos

Diagnóstico garante benefícios como isenção de impostos e prioridade em serviços

News das 19h|Do R7

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Uma pesquisa do Instituto Oncoguia revela que 68% dos pacientes com câncer no Brasil desconhecem seus direitos legais, como isenção de impostos e acesso prioritário a serviços.

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