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Investigado é agredido por promotor durante audiência

Ministério Público do Mato Grosso do Sul informou que o caso está sendo apurado

News das 19h|Do R7

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Um incidente envolvendo um promotor de Justiça e um homem acusado de violência doméstica foi registrado antes de uma audiência no Mato Grosso do Sul.

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