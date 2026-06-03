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Fotos revelam arquipélago brasileiro como nunca antes

Projeto cria primeiras panorâmicas submersas da Corveta Ipiranga e outros pontos

News das 10|Do R7

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Fotógrafos brasileiros capturaram as primeiras imagens panorâmicas submersas da Corveta Ipiranga, navio afundado em 1983.

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