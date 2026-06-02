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Homem é levado para a delegacia após gravar mulher no banho

Vítima só descobriu o que aconteceu depois de receber as imagens dela por uma rede social

News das 19h|Do R7

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Um homem foi flagrado enquanto filmava uma vizinha tomando banho por meio da janela de um apartamento em Jaboticabal, interior de São Paulo.

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