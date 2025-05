Homem faz sucesso ao inventar os objetos mais inusitados possíveis na Inglaterra

A expressão “dar asas à imaginação” incentiva diversas pessoas a tirarem seus planos do papel, porém, no caso de Colin Furze essa máxima é levada ao extremo. O ex-encanador britânico de 45 anos inventa itens nada convencionais , que demandam muito estudo e diversas tentativas fracassadas. Um dos casos é a empreitada do homem em voar no jardim de casa com uma bicicleta. O inventor também entrou para o Guinness, o livro dos recordes, por montar um carrinho de bebê que atingiu mais de 80 km/h — o pesadelo de qualquer mãe.