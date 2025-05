Mulher quebra recorde mundial ao ficar 25 minutos pendurada pelos cabelos; veja vídeo

A artista circense Leila Noone entrou para o Guinness Book , o livro dos recordes, ao atingir o maior tempo já registrado pendurada pelos cabelos : 25 minutos e 11 segundos. No início, ela chegou a rodopiar, mas depois preferiu ficar parada e concentrada para resistir ao desafio.



A americana se preparou intensamente durante dois anos. O feito foi reconhecido oficialmente pelos auditores do Guinness e garantiu a marca histórica.