Nova aventura com Millie Bobby Brown ganha data de estreia
Filme fará parte da programação de férias do público infantojuvenil
'Enola Holmes 3' já tem data marcada para estrear no streaming.
Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!
Últimas
'Jackass 5' finalmente lança trailer aguardado pelos fãs
Johnny Knoxville volta para as telonas no último filme da franquia de sucesso
Cinebiografia de Michael Jackson estreia nesta quinta-feira (23)
Filme tem data de estreia marcada para esta quinta (23) nos cinemas brasileiros
Novo filme com Zendaya é o quinto da produtora a atingir marca mundial
Sucesso do longa é atribuído ao momento da carreira da atriz
Evento reúne itens icônicos de gigantes do rock n' roll
Entre os destaques estão guitarra do Slash e pôster autografado por John Lennon
Atleta chinês completa feito histórico
Maratonista teve sua façanha homologada pelo Guinness World Records
Obra de Warhol com Brigitte Bardot vai a leilão em NY
Série com oito versões coloridas foi encomendada há mais de 50 anos
Procedimento menos invasivo usa frio extremo para tratar tumores específicos
Estudo americano testa método para tratar câncer de mama com menos invasão
Novo filme de Ridley Scott gera expectativa entre os fãs
Longa foca em reconstrução após pandemia devastadora
Exposição em SP celebra talento de Janis Joplin
'MIS' apresenta mais de 300 itens, como figurinos e o famoso óculos da cantora
Semana de Moda no Rio deve atrair 30 mil visitantes
Evento busca se estabelecer como novo marco internacional no mercado brasileiro
Animal símbolo nacional do Panamá enfrenta ameaça de extinção
Pesquisadores tentam restaurar a população de sapo-dourado
Comemoração toma conta da capital tailandesa
Moradores e visitantes entram na brincadeira de guerrinha de pistola d'água
Cantora faz apresentação em meio ao derretimento de geleira nos Alpes suícos
Água escorrendo pelas paredes mostra na prática a transformação acelerada
Cantora espanhola faz quatro apresentações em Barcelona
Rosalía é natural da região da Catalunha, o que deixa shows mais significativos