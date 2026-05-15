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Donald Trump encerra visita oficial à China após dois dias

Presidente americano participou de reuniões com líder chinês; apesar do tom otimista, nenhum acordo foi anunciado

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O presidente Donald Trump deixou Pequim após um almoço oficial e reuniões com o líder chinês Xi Jinping.

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