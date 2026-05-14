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Rússia lança maior ataque aéreo desde o início do conflito

Segundo Kiev, foram mais de 1560 drones e mísseis entre ontem e hoje; 11 pessoas morreram

Conexão Record News|Do R7

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A Rússia desferiu seu maior ataque aéreo na Ucrânia desde o início do conflito, lançando mais de 1.560 drones e mísseis contra o território ucraniano entre ontem e hoje. Durante a madrugada, foram identificados 670 drones e 56 mísseis, dos quais as defesas ucranianas conseguiram abater a maior parte. No entanto, os ataques resultaram em pelo menos 11 mortes, principalmente em Kiev e outras cidades.




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