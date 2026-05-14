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Donald Trump e Xi Jinping se encontram em Pequim

Líderes falaram sobre guerra no Irã, comércio e tarifas, inteligência artificial e Taiwan

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Leonardo Trevisan, professor de relações internacionais da ESPM, analisa a recente reunião entre os presidentes dos EUA e da China.

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