Donald Trump e Xi Jinping se encontram em Pequim
Líderes falaram sobre guerra no Irã, comércio e tarifas, inteligência artificial e Taiwan
Leonardo Trevisan, professor de relações internacionais da ESPM, analisa a recente reunião entre os presidentes dos EUA e da China.
Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!
Últimas
Trump e Xi Jinping falam sobre necessidade de manter estreito de Ormuz aberto
Líder chinês expressou oposição à militarização da passagem e instauração de pedágio
Câmara aprova projeto de financiamento para mobilidade urbana
Texto já passou pelo Senado e segue agora para sanção presidencial
Governo anuncia medida para conter preços da gasolina e do diesel
MP prevê benefício tributário do PIS/Confis, tributo federal que incide sobre combustíveis
Senado aprova medida que permite renovação automática da CNH
Texto vai para sanção do presidente Lula e inclui outras mudanças no CTB
Uso de inteligência artificial nas eleições é desafio para o TSE
Novo presidente do tribunal destacou importância de combater uso inadequado da tecnologia
Policial derruba homem pendurado em caminhão em movimento
Ele estava pegando carona na traseira do veículo quando foi abordado
Prefeita de cidade nos EUA admite ser agente do governo chinês
Eileen Wang pode pegar 10 anos de prisão; ela fazia propaganda favorável a Pequim
UE concorda com análise da proteína de exportações brasileiras
Brasil ficou fora da lista de países aptos a exportar carnes para a União Europeia a partir de setembro
Irã ainda conserva importante capacidade de mísseis
Segundo informações, Teerã teria colocado em funcionamento 30 das 33 bases de lançamento
Entenda se o Pix entra na declaração do Imposto de Renda
Contribuintes têm até o dia 29 de maio para declarar contas para a Receita Federal
Zelensky pede que Trump discuta fim do conflito na Ucrânia com Xi Jinping
China é uma das principais parceiras econômicas e políticas da Rússia, e mantém posição neutra
Estudantes podem renegociar dívidas do Fies com até 99% de desconto a partir desta quarta (13)
Entre as regras, pode participar quem firmou contrato até 2017
Uso de IA na saúde chega a 18% dos estabelecimentos brasileiros
Pesquisa aponta desafios na adoção da tecnologia, como custos elevados
China pede que Paquistão intensifique mediação do conflito no Oriente Médio
Chanceler ressaltou que Pequim vai continuar apoiando esforços e dará contribuição para resolução