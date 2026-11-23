Pizzaria italiana no interior de São Paulo conquista o Brasil com tradição
Daniele Branca se destaca no Brasil com pizzas individuais e tradicionais, além das especialidades, como a pizza margherita
A culinária italiana tem uma importância significativa com as massas, como a pizza. Só no estado de São Paulo, são 12 mil pizzarias, enquanto na capital, são 5.000. Daniele Branca tem 44 anos e é italiano Salerno, perto da cidade de Nápoles.
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