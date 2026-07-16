Conheça Arina Gomes, uma das empreendedoras participantes do 'Elevator Pitch Brasil'

A partir do dia 21 de julho, a RECORD NEWS exibe o Elevator Pitch Brasil, um novo reality show que promete revolucionar o cenário dos negócios. O programa contará com empreendedores das favelas brasileiras que terão apenas 60 segundos para convencer um grupo de investidores a apostar em suas ideias inovadoras. Entre os participantes está Arina Gomes, da periferia de São Paulo .



Arina é fundadora da linha de cosméticos Seja Sua Pele e busca investimento para expandir suas vendas através de estratégias como tráfego pago e influência digital. A marca já possui uma taxa significativa de recompra entre seus clientes fiéis. O Elevator Pitch Brasil será exibido às terças-feiras, às 22h30.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!